Mit diesem ETF haben Anleger eine jährliche Rendite von 14,9 Prozent erzielt und ihr Geld in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Ist dieser ETF einfach unschlagbar und besser als der MSCI World? Der MSCI World hat in den vergangenen Jahren eine enorm hohe Rendite für Anleger eingefahren. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre ging es um 96 Prozent nach oben, was einer annualisierten Rendite von 14,5 Prozent entspricht. Auf Sicht von zehn Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...