Hamburg (ots) -Die Europcar Mobility Group Deutschland verstärkt ihren Commercial-Bereich und holt Bastian Gerlach als neuen Leiter des Key und Regional Account Managements ins Führungsteam. Bastian Gerlach übernimmt die Position zum 1. November 2025. Mit der Neubesetzung stellt das Unternehmen seine Vertriebsstruktur im Geschäftskundenbereich neu auf, um den Fokus auf langfristige Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum zu legen.Bastian Gerlach verfügt über langjährige Erfahrung und ein starkes Netzwerk in der Geschäftsreisebranche. Zuvor war er 20 Jahre bei AirPlus International, einem Dienstleister für die Zahlungsabwicklung von Geschäftsreisen, zuletzt als Senior Strategic Account Manager.Neuer Leiter sieht Europcar als InnovationsmotorBastian Gerlach freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich durfte in den letzten 20 Jahren vielfältige Erfahrungen sammeln und mir ein tiefes Branchenwissen aneignen. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Mit Europcar habe ich einen Arbeitgeber gefunden, der genauso für Innovation und Weiterentwicklung brennt wie ich."Timm Burmeister, Commercial Director der Europcar Mobility Group Germany, ist überzeugt: "Es gibt wohl kaum Travelmanagerinnen und Travelmanager in Deutschland, die Bastian Gerlach nicht kennen. Ich freue mich sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Mit seiner Expertise setzen wir die strategische Neuausrichtung unseres Commercial-Teams konsequent fort und stärken unsere Marktposition im B2B-Geschäft."Gerlach als Brückenbauer für Kundenbindung und MarktentwicklungAls gelernter Reiseverkehrskaufmann und Diplom-Marketingwirt bringt Bastian Gerlach fundierte Erfahrung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse der Branche mit. In seiner neuen Rolle wird er eine Schlüsselposition im direkten Dialog mit Travelmanagerinnen und Travelmanagern, Mobilitätsentscheiderinnen und Mobilitätsentscheidern sowie B2B-Kundinnen und -Kunden einnehmen und so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen.Wechsel im ManagementDie Neubesetzung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung im Commercial-Team. Bastian Gerlach tritt die Nachfolge von Arno Wolf an, der die Leitung des Account Managements in den vergangenen zwei Jahren innehatte. Arno Wolf, seit 1995 im Unternehmen, übernimmt künftig die Verantwortung für den Geschäftsbereich Replacement, ein Segment mit wachsender strategischer Bedeutung.