Lange haben Anleger darauf gewartet, nun sind sie da: Die ersten Spot-ETFs auf Solana. Die Erwartungen waren riesig, Kursziele von 300 bis 600 Dollar machten die Runde. Doch statt der erhofften Rally herrscht Katerstimmung. Der SOL-Kurs notiert weiter unter der wichtigen 200 Dollar-Marke. Erleben Anleger hier ein klassisches "Sell-the-News"-Ereignis?Dabei lesen sich die Fakten zunächst positiv. Mit Grayscale (GSOL) und Bitwise (BSOL) haben zwei Schwergewichte der Branche ihre Produkte an den Start ...

