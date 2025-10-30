HelloFresh (Q3/2025) liefert Zahlen im Rahmen der Erwartungen: Umsatz 1.658,3 Mio. €, währungsbereinigt -9,3 % (Vj.: 1.828,4 Mio. €), quartalsstabil. Der AOV steigt währungsbereinigt auf 68,7 € (+3,8 %), kompensiert damit teilweise den zweistelligen Rückgang bei Bestellungen - bewusst in Kauf genommen zugunsten "höherwertiger" Kunden. Deckungsbeitrag robust, AEBITDA niedriger - Ready-to-Eat drückt Trotz weniger Orders hält HelloFresh den Deckungsbeitrag (ohne Wertminderungen) bei 24,5 % (387,9 Mio. €). Das AEBITDA sinkt auf 40,3 Mio. € (Vj.: 72,1 Mio. €): Kochboxen mit zweistelliger Marge, RTE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
