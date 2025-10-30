Osnabrück (ots) -Weniger Frauen in Niedersachsen halten Kinder für ein glückliches Leben für notwendig. 54 Prozent der Befragten im Alter von 20 bis 44 Jahren geben an, sich auch ohne eigenen Nachwuchs ein erfülltes Leben vorstellen zu können, wie eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit zeigt, die der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) vorab vorliegt.Nur 41 Prozent sehen Kinder noch als selbstverständlichen Teil ihres Lebensentwurfs. Besonders bei den unter 25-jährigen kinderlosen Frauen wünschen sich 13 Prozent explizit keine Kinder. Weitere 11 Prozent sind unentschlossen, 18 Prozent haben sich mit der Frage noch nicht befasst. Zwei Drittel aller Mütter (66 Prozent) waren bei der Geburt ihres ersten Kindes verheiratet, 77 Prozent aller befragten Mütter bevorzugen Teilzeitarbeit, 23 Prozent der Mütter schätzen ihre finanzielle Lage als schlecht ein. Die Nutzung der Pille ist bei unter 25-Jährigen binnen zehn Jahren von 88 auf 45 Prozent zurückgegangen, jede dritte Frau (35 Prozent) hat die "Pille danach" bereits genutzt.Für die Untersuchung wurden im Juni und Juli 2024 insgesamt 1.889 Frauen zwischen 20 und 44 Jahren in Niedersachsen befragt. Die repräsentative Erhebung kombinierte einen Online-Fragebogen mit leitfadengestützten Interviews, um Trends zu Kinderwunsch, Partnerschaft, Erwerbsarbeit und Verhütung sichtbar zu machen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6148079