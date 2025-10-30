München (ots) -Zeit is' worn - endlich wieder Eberhofer! STECKERLFISCHFIASKO, die zehnte Verfilmung aus der Bestseller-Reihe von Rita Falk ist nach Dreharbeiten in Niederbayern und München im Kasten. Nachdem der Vorgänger REHRAGOUT-RENDEZVOUS mit über 1,5 Millionen Kinobesucher*innen den Platz des bis dato erfolgreichsten Films der Reihe eingenommen hat, setzen Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer mit Drehbuchautor Stefan Betz nun zum nächsten Teil der beliebten Krimikomödie an. Mit dabei ist wieder das bewährte Ensemble rund um Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt u.v.m. Schon im kommenden Sommer können sich die Fans freuen: In Niederkaltenkirchen bleibt die Mordrate hoch und das Gesetz tiefenentspannt - STECKERLFISCHFIASKO startet am 13. August 2026 in den Kinos.Für den beliebten Dorfgendarm Franz Eberhofer geht es auf bisher unberührtes Terrain, als der örtliche Steckerlfischkönig auf dem hiesigen Golfplatz mausetot aufgefunden wird. Klar, dass sich der Franz da nicht länger mit Nichtigkeiten wie dem Umzug in den Neubau oder dem Wahlkampf von der Susi zur Bürgermeisterin aufhalten kann. Gemeinsam mit Kumpel Rudi Birkenberger und dem richtigen Riecher ermittelt das wiedervereinte Dreamteam im zehnten filmischen Abenteuer inmitten zweier verfeindeter Volksfestclans - Fiasko vorprogrammiert.Ed Herzog, Regie & Drehbuch: "Das Filmteam rund um die Eberhofer-Welt ist mittlerweile zu meiner zweiten Familie geworden. Rita Falk hat uns mit ihren einzigartigen Vorlagen wunderbare Figuren und Geschichten geschenkt, aus denen wir nun schon zum zehnten Mal schöpfen dürfen. Mit großem Dank an mein engagiertes Team und den großartigen Cast blicke ich stolz auf diese gemeinsame Erfolgsgeschichte. Ein besonderer Dank geht an Kerstin Schmidbauer und die Constantin Film für ihr Vertrauen und die fantastische Zusammenarbeit."Kerstin Schmidbauer, Produzentin: "Als wir vor über zehn Jahren mit DAMPFNUDELBLUES gestartet sind, hat keiner geahnt, was für eine unglaubliche Reise wir vor uns haben. Sebastian Bezzels Eberhofer ist eine Kino-Kultfigur geworden. Dass wir mit diesem wunderbaren Ensemble und dem großartigen Team um Regisseur Ed Herzog nun den zehnten Eberhofer-Film umsetzen konnten, macht mich unglaublich stolz und glücklich. Ich möchte Rita Falk, Ed Herzog sowie Stefan Betz, Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff stellvertretend für alle Beteiligten vor und hinter der Kamera von Herzen danken sowie unseren Partnern von ARD Degeto, BR und FFF Bayern."Auch zum Filmjubiläum dürfen sich die Fans wieder auf beliebte Gesichter freuen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff stehen gemeinsam mit Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Sigi Zimmerschied sowie Eli Wasserscheid, Castro Dokyi Affum und Michael Ostrowski vor der Kamera. Zur illustren Niederkaltenkirchener Gemeinde gesellen sich dieses Mal Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Niklas Marian Müller, Petra Berndt sowie in einer Gastrolle Milan Peschel u.v.m.!STECKERLFISCHFIASKO ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Regie führte Ed Herzog, der gemeinsam mit Stefan Betz auch wieder das Drehbuch verfasst hat. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer sind Oliver Berben und Christine Rothe. Als Co-Produzent*innen waren Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Cornelius Conrad (BR) beteiligt.Kinostart: 13. August 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Castro Dokyi Affum, Michael Ostrowski, Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Milan Peschel, Petra Berndt, Niklas Marian Müller u.v.m.Executive Producer: Oliver Berben, Christine RotheCo-Produzent*innen: Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Cornelius Conrad (BR)Produzentin: Kerstin SchmidbauerDrehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita FalkRegie: Ed HerzogErstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Agentur:JUST PUBLICITYRegine BaschnyTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6148078