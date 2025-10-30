Köln (ots) - Zum ersten Mal seit drei Jahren wird nach WDR-Informationen die Landeskulturförderung erhöht. Der Haushaltsentwurf der Landesregierung vom Sommer hatte noch weitere Kürzungen im Kulturetat vorgesehen - um rund 8 Millionen Euro. Nun sollen die Mittel um dieselbe Summe steigen. Zur Begründung hieß es aus Regierungskreisen, in der Haushaltsplanung für 2026 hätten sich neue Spielräume ergeben. Pressekontakt: WDR Newsroom - 0221 220 8787 Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6148104

