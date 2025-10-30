Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Fed hat beim gestrigen Zinsentscheid das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf 3,75 % bis 4,00 % gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Erneut habe FOMC-Mitglied Stephen Miran gegen den Zinsbeschluss gestimmt, weil er eine Senkung um 50 Basispunkte präferiert habe. Allerdings habe mit Jeffrey Schmid auch ein FOMC-Mitglied gegen die Leitzinssenkung gestimmt, weil er ein unverändertes Leitzinsintervall präferiert habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
