Auch die Neuauflage des französischen Sozialleasing-Programms für Elektroautos erfreut sich großer Beliebtheit: Vier Wochen nach dem Start sind bereits 41.500 Anträge eingegangen. Bei 50.000 Anträgen ist Schluss, wobei es eine Warteliste geben soll für den Fall, dass Anträge platzen. Die SPD sieht es als Vorbild für ein ähnliches Förderprogramm in Deutschland, doch noch ist dies nicht beschlossen: Das französische Sozialleasing, das es Anfang 2024 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.