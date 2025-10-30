Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 30.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
30.10.2025 10:51 Uhr
341 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TABELLE/Inflation in Bundesländer sinkt im Oktober

DJ TABELLE/Inflation in Bundesländer sinkt im Oktober

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate hat sich im Oktober in einer Reihe von Bundesländern abgeschwächt, nur in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg stagnierte sie. In Bayern sank die Jahresrate auf 2,2 (Vormonat: 2,4) Prozent, in Hessen auf 2,4 (2,6) Prozent und in Sachsen auf 2,1 (2,2) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 bis 0,4 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: 0,2) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,2 (2,4) Prozent sinken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr. 

=== 
             Oktober   September 
 
Bayern         +0,3% gg Vm  +0,4% gg Vm 
            +2,2% gg Vj  +2,4% gg Vj 
 
Baden-Württemberg   xx,x% gg Vm  +0,2% gg Vm 
            xx,x% gg Vj  +2,7% gg Vj 
 
Sachsen        +0,3% gg Vm  +0,2% gg Vm 
            +2,1% gg Vj  +2,2% gg Vj 
 
Hessen         +0,3% gg Vm  +0,2% gg Vm 
            +2,4% gg Vj  +2,6% gg Vj 
 
Nordrhein-Westfalen  +0,4% gg Vm  +0,2% gg Vm 
            +2,3% gg Vj  +2,3% gg Vj 
 
Brandenburg      +0,4% gg Vm  +0,1% gg Vm 
            +2,6% gg Vj  +2,6% gg Vj 
--------------------------------------------------------- 
Deutschland      +0,2% gg Vm* +0,2% gg Vm 
(14.00 Uhr)      +2,2% gg Vj* +2,4% gg Vj 
*Prognose 
===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 05:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.