Hyundai, koreanischer Autobauer, hat im dritten Quartal trotz eines rekordhohen Umsatzes wegen der US-Zölle einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnen müssen.Wie Hyundai am Donnerstag mitteilte, sackte der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro ab. Alleine die höheren Zölle hätten das operative Ergebnis mit 1,077 Milliarden Euro belastet. Erfreulichere Meldungen gab es bezüglich des Umsatzes, der um fast neun Prozent auf 27,93 Milliarden Euro anzog. Der Autobauer konnte dabei den Absatz weltweit um 2,6 Prozent auf 1,04 Millionen Fahrzeuge steigern. Zusammen mit der Schwestermarke Kia ist Hyundai, gemessen am Absatz, der drittgrößte Autohersteller der Welt. Die USA bleiben …

