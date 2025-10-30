© Foto: Daniel Bockwoldt - dpaDie Lufthansa AG meldete am Donnerstag einen rückläufigen Gewinn im dritten Quartal, obwohl die Umsätze durch höhere Passagierzahlen und gesteigerte Kapazitäten profitierten. Mehr Fluggäste, ein positiver Ausblick und ein Rekordumsatz im abgelaufenen Quartal: Die Anleger lassen die Aktie von Lufthansa abheben. Für Rückenwind sorgt auch die vom Unternehmen bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2025, trotz der anhaltenden globalen Unsicherheiten. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Lufthansa Group weiterhin ein deutlich höheres bereinigtes EBIT als im Vorjahr (rund 1,65 Milliarden Euro) sowie einen klaren Umsatzanstieg gegenüber den 37,58 Milliarden Euro des Vorjahres. Lufthansa geht …Den vollständigen Artikel lesen ...
