Der Wolfsburger Autobauer präsentierte heute die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025. Obgleich die Zahlen alles andere als gut waren, reagierte der Markt doch einigermaßen erleichtert. Man hatte offenkundig mit noch schwächeren Zahlen gerechnet. Der Kurs der Volkswagen Vz. stabilisierte sich nach der Zahlenveröffentlichung. In Anbetracht der schwachen charttechnischen Verfassung ist das bereits als Erfolg zu bewerten.Volkswagen Vz. - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
