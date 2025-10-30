München (ots) -Damit Wohnwagen und Wohnmobile nach der Campingsaison unbeschadet durch den Winter kommen, empfiehlt der ADAC rechtzeitige Vorbereitungen für die Standzeit. Wer einige Punkte beachtet, vermeidet Schäden und startet entspannt in die neue Saison.Gründliche Reinigung innen und außenVor dem Abstellen muss das Fahrzeug gründlich gereinigt werden, sowohl innen als auch außen. Um Schimmel und Schädlinge zu vermeiden, müssen vor allem Lebensmittelreste vollständig entfernt werden. Auch Markisen und Campingmöbel benötigen eine Reinigung und sollten trocken eingelagert werden.Wasser- und Gasanlage vorbereitenUm Frostschäden zu verhindern, müssen Wasserleitungen, Pumpen und Boiler vollständig entleert werden. Bei der Gasanlage empfiehlt es sich, die Flaschen abzuklemmen und sie an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort zu lagern.Batterien pflegenAufbau- und Starterbatterie sollten regelmäßig nachgeladen werden. Bei längerer Standzeit ist ein Ausbau mit frostfreier Lagerung sinnvoll. So bleibt die Funktionsfähigkeit auch nach Monaten erhalten.Reifen und StandplatzEin erhöhter Reifendruck oder Unterlegkeile verhindern Standplatten. Ideal ist ein ebener, trockener Untergrund. Das Abstellen auf Böcken kann zusätzlich entlasten. Eine atmungsaktive Abdeckplane schützt das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen.Schutz vor Feuchtigkeit und NagernEine gute Belüftung des Innenraums beugt Schimmelbildung vor. Hilfreich sind Trocknungsmittel oder leicht geöffnete Schranktüren. Wer den Camper in Gegenden mit Nagern abstellt, sollte zudem Kabelschutzmaßnahmen ergreifen.Versicherung und Termine im Blick behaltenAuch während der Winterpause müssen Versicherungsschutz und Hauptuntersuchung gewährleistet sein. Vor dem Einwintern empfiehlt es sich, einen kurzen Blick auf die entsprechenden Unterlagen zu werfen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6148129