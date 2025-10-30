Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Mittwochabend wie erwartet gesenkt und nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump einen baldigen Handelsdeal der beiden Supermächte in Aussicht gestellt. Eigentlich gute Nachrichten, doch die Reaktion am Kryptomarkt fällt trotzdem verhalten aus.Der Bitcoin hat sich in den vergangenen Stunden wieder einmal von seiner volatilen Seite gezeigt. Von seinem Tageshoch bei 113.643 Dollar am gestrigen Mittwochnachmittag ...

