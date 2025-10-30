Mainz (ots) -
Woche 48/25
Freitag, 28.11.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Terra X Harald Lesch
... und die unterschätzte Klimachance
Deutschland 2024
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6148140
Woche 48/25
Freitag, 28.11.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Terra X Harald Lesch
... und die unterschätzte Klimachance
Deutschland 2024
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6148140
© 2025 news aktuell