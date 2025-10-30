Vossloh hat im dritten Quartal starke Ergebnisse geliefert, das EBIT übertraf die Erwartungen und spiegelte eine robuste betriebliche Leistung in allen Segmenten wider. Der Auftragseingang stieg stark an, angetrieben durch bedeutende Aufträge für Weichenanlagen in Schweden und Portugal sowie Schienenbefestigungssysteme in China. Die Kernkomponenten führten das Wachstum an, während die maßgeschneiderten Module und Lebenszykluslösungen ebenfalls solide Zuwächse verzeichneten. Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten kontinuierlich, während das EBIT größtenteils stabil blieb, trotz eines leicht rückläufigen Margen, einschließlich der Auswirkungen der Sateba-Akquisition. Ein solider Auftrags-Eingangs-zu-Umsatz-Verhältnis unterstrich die anhaltende Nachfrage. Nach der erfolgreichen Integration von Sateba wurde die Prognose für 2025 bestätigt, und wir erhöhen unsere Gewinnschätzungen. Nach dem jüngsten Rückgang des Aktienkurses bietet die Aktie einen attraktiven Einstiegspunkt. Wir bestätigen unser "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 105,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





