Lite Strategy antwortet auf einen starken Kursrückgang mit der Initiierung eines Aktien-Rückkaufprogramms. Der Nasdaq-Titel besitzt das Potenzial, meinen diesjährigen Top-Favoriten Assembly Biosciences (aktuell rund +300% in 6 Monaten) bis Ende 2026 auszustechen. "Unsere oberste Priorität ist die Steigerung des Shareholder Value" Bis zu 25 Millionen US$ wird Lite Strategy aufwenden, um Aktien-Rückkäufe zu tätigen. Damit sendet das Litecoin-Treasury-Unternehmen ...

