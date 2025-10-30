An der Spitze der meistgenutzten Programmiersprachen hat es eine historische Verschiebung gegeben. Ein neuer Bericht zeigt den überraschenden Sieger. GitHub hat seinen jährlichen Octoverse-Bericht veröffentlicht. Die zentrale Erkenntnis: TypeScript ist im August 2025 erstmals zur meistgenutzten Sprache auf der Plattform aufgestiegen. Mit 2,636 Millionen monatlichen Entwickler:innen überholt TypeScript damit knapp Python (ca. 2,6 Millionen) und deutlich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.