Hamburg (ots) -Seit vielen Jahren gehören vier PowerPoint-Vorträge zum festen Repertoire der Aktion Das sichere Haus (DSH). Sie sind ein Angebot für Laien, die bei einem Nachbarschaftstreffen, im Sportverein oder auf einem Seniorennachmittag über Themen wie Sturzprävention oder altersgerechte Gartengestaltung sprechen und sich dafür schnell ein Grundwissen aneignen wollen.Die DSH hat jetzt alle Vorträge aktualisiert und erweitert:Die Vorträge sind:- aktuell - mit neuen Themen wie Smart Home oder digitale Helfer im Alltag,- verständlich - mit klaren Botschaften und Grafiken,- praktisch nutzbar - ideal für Seminare, Fachveranstaltungen oder zur eigenen Information.Diese Themen gibt es:Stürze im Alter wirksam verhüten: Gründe für Stürze im Alter, Kraftübungen, barrierefreies WohnenDen Garten seniorengerecht gestalten: Gartengestaltung, Obsternte, SchutzausrüstungSenioren sicher unterwegs: Rollatoren, Sturzerkennung mit WearablesSicher durch den Alltag: Unfallschwerpunkte in der Küche, Vergiftungen, StromunfälleAlle Vorträge gibt es auch als PDF zum schnellen Einarbeiten und Nachlesen.Alle Vorträge und PDFs zum Download: https://das-sichere-haus.de/sturzrisiko/vortraegeErgänzende MaterialienBroschüren der Aktion Das sichere Haus (DSH) ergänzen das Angebot. Das Seniorensicherheitspaket etwa bietet einen Selbsttest zum individuellen Sturzrisiko und Übungen zur Stärkung von Gleichgewicht und Muskelkraft.Alle Materialien können auch unabhängig von den Vorträgen kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden: https://das-sichere-haus.de/broschuerenPressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6148171