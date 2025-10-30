© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Die ING-Aktie legt nach den Quartalszahlen deutlich zu. Trotz sinkender Zinsen überzeugt die Großbank mit steigenden Erträgen und einem stabilen Wachstum.Die niederländische Großbank ING hat im dritten Quartal 2025 trotz leicht sinkender Gewinne die Markterwartungen deutlich übertroffen. Das Institut kündigte am Donnerstag ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,1 Milliarden Euro an. Zudem sollen im Januar 500 Millionen Euro als Dividende an die Anteilseigner fließen. Die Aktie legte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf Tradegate um über 5 Prozent zu und notierte zwischenzeitlich bei 21,84 Euro (Stand 10:30 Uhr MESZ). Das entspricht einem Plus von knapp 40 …