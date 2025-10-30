Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,gern laden wir Sie herzlich zu unserem digitalen Pressegespräch am Freitag, dem7. November 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr ein. Die Hightech Agenda Deutschland wurde vom Bundesforschungsministerium außergewöhnlich schnell konzipiert und im Juli veröffentlicht. Sie definiert sechs Schlüsseltechnologien und wie diese in Deutschland jetzt gefördert werden sollen. Die Biotechnologie ist eine davon. 100 Tage nach Veröffentlichung der Hightech Agenda werden wir in dem Gespräch die Entwicklungen bisher, die Lage der Biotech-Branche und die Perspektiven, die die Hightech Agenda für den Biotech-Standort Deutschland schafft, beleuchten und diskutieren.Folgende Gesprächspartner freuen sich auf Sie:- Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V. und Finanzvorstand der QIAGEN N.V.- Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin BIO Deutschland e. V.Die deutsche Biotechnologie-Branche wird getragen von rund 1000 Biotechnologie-Unternehmen jeden Reifegrades und deren Geschäftspartnern. Die Industrie ist in der industriellen Gesundheitswirtschaft und in vielen anderen hoch innovativen Forschungs- und Entwicklungsbereichen wie zum Beispiel in der Lebensmittel- und Chemieindustrie aktiv.Bei Interesse können Sie sich über den folgenden Link zum Pressegespräch anmelden:https://ots.de/Y1MM81Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/6148183