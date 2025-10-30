NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufträge und das von niedrigeren Kosten gestützte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen die Umsatzentwicklung enttäuscht habe, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Zudem setze die Erreichung des bestätigten Margenausblicks ein sehr starkes Schlussquartal des Lkw- und Zugbremsenherstellers voraus./rob/gl/ag



