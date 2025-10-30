kundenservice@finanzen100.de

Die Fondstochter der Deutschen Bank präsentierte gestern bei der Vorlage der Q3-Zahlen gestiegene Nettomittelzuflüsse (+ 25,7 Mrd. € auf Neun-Monats-Basis). Außerdem verbesserten sich die Aufwand-Ertrag-Relation, der Vorsteuergewinn und das Konzernergebnis (+ 34 % auf Neun-Monats-Basis) sowohl im Quartalsvergleich als auch im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2024. Damit erreichte die DWS ihr zweitbestes Finanzergebnis für ein Quartal sowie ihr bestes Finanzergebnis auf Neun-Monats-Basis. Dank dieser starken Performance bestätigte DWS-Chef Stefan Hoops gestern die Jahresziele für 2025 (Ergebnis je Aktie mindestens 4,50 € und Aufwand-Ertrag-Relation von unter 61,5 %). Die DWS-Aktie war gestern mit einem Plus von 4,4 % bester MDax-Wert.