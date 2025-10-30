Der interstellare Komet 3I/ATLAS erreicht am 30. Oktober seinen sonnennächsten Punkt. Dabei bleibt er allerdings von der Erde aus verborgen. Die Mars- und Jupiter-Missionen haben ihn jedoch genau im Visier. Der Komet 3I/ATLAS erreicht laut Space.com am 30. Oktober 2025 sein sogenanntes Perihel - also den sonnennächsten Punkt seiner Bahn - bei etwa 1,35 astronomischen Einheiten (rund 202 Millionen Kilometer) Abstand zur Sonne. Allerdings ist der Himmelskörper ...

