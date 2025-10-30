Die Schweiz legt 2026 ein Programm zur Installation von Lkw-Ladeinfrastruktur auf und stattet den Fördertopf mit 20 Millionen Franken (gut 21,5 Millionen Euro) aus. Antragsberechtigt sind nur Unternehmen mit höchstens 250 Mitarbeitern. Die Programmträgerschaft übernimmt der Nutzfahrzeugverband ASTAG. Die Schweiz verzeichnet aktuell den höchsten E-Lkw-Zulassungsanteil in Europa. Laut den neuesten Zahlen der European Automobile Manufacturers' Association ...Den vollständigen Artikel lesen ...
