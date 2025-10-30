Die Schweiz legt 2026 ein Programm zur Installation von Lkw-Ladeinfrastruktur auf und stattet den Fördertopf mit 20 Millionen Franken (gut 21,5 Millionen Euro) aus. Antragsberechtigt sind nur Unternehmen mit höchstens 250 Mitarbeitern. Die Programmträgerschaft übernimmt der Nutzfahrzeugverband ASTAG. Die Schweiz verzeichnet aktuell den höchsten E-Lkw-Zulassungsanteil in Europa. Laut den neuesten Zahlen der European Automobile Manufacturers' Association ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.