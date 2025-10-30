Hyundai hat mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte für Wasserstoff-Brennstoffzellen in Südkorea begonnen. Die Produktion dort soll 2027 anlaufen - aber nicht nur für den Einsatz in Brennstoffzellenautos. Die Anlage in Ulsan wird 43.000 Quadratmeter auf dem Gelände eines ehemaligen Werks für Verbrennungsmotoren und Getriebe einnehmen, wie Hyundai mitteilt. Ab 2027 soll das Werk eine jährliche Produktionskapazität für 30.000 Brennstoffzellen-Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
