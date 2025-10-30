Der Spezialchemie-Hersteller AlzChem hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie legt am Donnerstag mehr als 7 Prozent zu und setzt ihre Rallye fort.Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat im dritten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet: Umsatz und Ergebnis lagen über den Konsensschätzungen, bestätigten aber die Prognosen von Warburg Research. Der Spezialchemiehersteller bekräftigte seine Jahresziele mit rund 580 Millionen Euro Umsatz und 113 Millionen Euro EBITDA. Das Spezialchemieunternehmen stellt Produkte für verschiedene Branchen wie Landwirtschaft (Düngemittel, Futterzusatzstoffe), Pharmaindustrie, Metallurgie und …

