© Foto: DALL*ENach Powells Ansage verlieren Bitcoin und Ethereum erneut an Boden. Die Euphorie ist verflogen - jetzt regiert wieder Zinsrealismus.Nach der gestrigen Zinssenkung der US-Notenbank hat Jerome Powell signalisiert, dass dies vorerst die letzte Lockerung in diesem Jahr gewesen sein dürfte - und damit die Kryptomärkte unter Druck gesetzt. Bitcoin fiel in den vergangenen 24 Stunden 2,3 Prozent auf rund 110.350 US-Dollar, Ethereum verlor rund 2 Prozent auf gut 3.929 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen sank um 1,8 Prozent. Powell sagte nach der Zinssitzung, dass es im Offenmarktausschuss "stark unterschiedliche Ansichten" über den weiteren Kurs gebe. Es zeichne sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
