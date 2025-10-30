© Foto: DALL*E

Nach Powells Ansage verlieren Bitcoin und Ethereum erneut an Boden. Die Euphorie ist verflogen - jetzt regiert wieder Zinsrealismus.Nach der gestrigen Zinssenkung der US-Notenbank hat Jerome Powell signalisiert, dass dies vorerst die letzte Lockerung in diesem Jahr gewesen sein dürfte - und damit die Kryptomärkte unter Druck gesetzt. Bitcoin fiel in den vergangenen 24 Stunden 2,3 Prozent auf rund 110.350 US-Dollar, Ethereum verlor rund 2 Prozent auf gut 3.929 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen sank um 1,8 Prozent. Powell sagte nach der Zinssitzung, dass es im Offenmarktausschuss "stark unterschiedliche Ansichten" über den weiteren Kurs gebe. Es zeichne sich …