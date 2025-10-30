EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Neuer SUSS-Produktionsstandort in Zhubei feierlich eröffnet



30.10.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Größtes internationales Investitionsprojekt der Unternehmensgeschichte planmäßig abgeschlossen

Standort soll strategische, mittelfristige Wachstumsziele durch zusätzliche Produktionskapazität unterstützen

Erste Anlagen aus neuer Fertigung werden Anfang 2026 an Kunden geliefert Zhubei, Taiwan / Garching, 30. Oktober 2025 - SUSS, ein führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute den neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) feierlich eröffnet und damit einen wichtigen strategischen Meilenstein erreicht. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren so viele Anlagen gebaut wie nie zuvor und unser globales Produktionsnetzwerk voll ausgelastet. In Zhubei schaffen wir zusätzliche Kapazitäten, um unseren mittelfristigen, strategischen Wachstumsplan zu unterstützen", so Dr. Thomas Rohe, Vorstand Operations (COO) von SUSS. Das Unternehmen verfügt nun in Deutschland und in Taiwan über ähnlich hohe und flexibel einsetzbare Fertigungskapazitäten, die - abhängig von der Kundennachfrage - für unterschiedliche Anlagen genutzt werden können. Am neuen Standort kann sich die Fertigungskapazität unter Reinraumbedingungen in Taiwan auf 6.300 Quadratmeter verdoppeln. Insgesamt verfügt der neue Standort über eine Innenfläche von rund 18.000 Quadratmetern und bietet den mittlerweile mehr als 400 SUSS-Mitarbeitenden in Taiwan ein hochmodernes und funktionales Gebäude für Produktion, Entwicklung, Service, Training und Verwaltung. Durch das hohe Wachstum der vergangenen Jahre war die Belegschaft in Taiwan zuletzt auf insgesamt acht Standorte, die nach dem Abschluss des Umzugs aufgegeben werden, verteilt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten rund 15 Mio. € in den neuen Standort Zhubei investiert - vor allem für die Büro- und Reinraumeinbauten. Damit ist Zhubei das größte, internationale Infrastrukturprojekt in der bisherigen Unternehmensgeschichte von SUSS. Feierliche Eröffnung mit mehr als 100 Gästen der Halbleiter-Community

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung, an der mehr als 100 geladene Kunden, Lieferanten, Vertreter aus Politik und lokaler Behörden sowie Mitarbeitende von SUSS teilnahmen, hob Dr. Thomas Rohe die Bedeutung des Standorts Taiwan für das Unternehmen hervor: "Wir haben uns vor einigen Jahren bewusst dafür entschieden, in Taiwan den aktuell einzigen Produktionsstandort von SUSS außerhalb Deutschlands zu eröffnen. In der Zwischenzeit haben wir uns als Arbeitgeber einen Namen gemacht und uns als Bestandteil der taiwanesischen Halbleiter-Community etabliert." Er dankte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz: "Alle Projektbeteiligten haben den sehr ambitionierten Zeitplan eingehalten und dafür gesorgt, dass wir heute - nur ein Jahr nach der Unterzeichnung des langfristigen Mietvertrags - die Eröffnung feiern können." Ausbau der Produktionskapazitäten für Zukunftslösungen in Kundennähe

Burkhardt Frick, CEO von SUSS, betonte in seinem Grußwort die Bedeutung Taiwans für die Halbleiter- und Halbleiter-Equipment-Industrie: "Taiwan bietet ein einzigartiges Ökosystem mit hochqualifizierten Arbeitskräften und Lieferanten sowie mit führenden Chipherstellern, die den überwiegenden Teil der fortschrittlichsten Halbleiter für den Weltmarkt herstellen. Wir sind stolz, ein Teil dieses Ökosystems zu sein und gemeinsam mit unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen für die Industrie zu entwickeln." Als Beispiel nannte Frick die heterogene Integration von Chipmodulen, mit der sich ein größerer Teil des Innovationspotenzials auf das sogenannte Backend der Halbleiterwertschöpfungskette verlagert. SUSS adressiert diesen Trend mit dem Geschäftsbereich Advanced Backend Solutions, der mit Coating-, Imaging- und Bonding-Lösungen zwei Drittel zum Konzernumsatz beiträgt. In Taiwan produziert SUSS derzeit temporäre Bonder, Coater und UV-Projektionsscanner - allesamt Lösungen aus dem Segment Advanced Backend Solutions. Die Fertigstellung erster Anlagen, die in Zhubei gebaut werden, ist für Anfang 2026 geplant. Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007306



Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com . Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.



30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News