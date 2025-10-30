EQS-News: SUSS MicroTec SE
Zhubei, Taiwan / Garching, 30. Oktober 2025 - SUSS, ein führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute den neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) feierlich eröffnet und damit einen wichtigen strategischen Meilenstein erreicht. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren so viele Anlagen gebaut wie nie zuvor und unser globales Produktionsnetzwerk voll ausgelastet. In Zhubei schaffen wir zusätzliche Kapazitäten, um unseren mittelfristigen, strategischen Wachstumsplan zu unterstützen", so Dr. Thomas Rohe, Vorstand Operations (COO) von SUSS. Das Unternehmen verfügt nun in Deutschland und in Taiwan über ähnlich hohe und flexibel einsetzbare Fertigungskapazitäten, die - abhängig von der Kundennachfrage - für unterschiedliche Anlagen genutzt werden können.
Am neuen Standort kann sich die Fertigungskapazität unter Reinraumbedingungen in Taiwan auf 6.300 Quadratmeter verdoppeln. Insgesamt verfügt der neue Standort über eine Innenfläche von rund 18.000 Quadratmetern und bietet den mittlerweile mehr als 400 SUSS-Mitarbeitenden in Taiwan ein hochmodernes und funktionales Gebäude für Produktion, Entwicklung, Service, Training und Verwaltung. Durch das hohe Wachstum der vergangenen Jahre war die Belegschaft in Taiwan zuletzt auf insgesamt acht Standorte, die nach dem Abschluss des Umzugs aufgegeben werden, verteilt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten rund 15 Mio. € in den neuen Standort Zhubei investiert - vor allem für die Büro- und Reinraumeinbauten. Damit ist Zhubei das größte, internationale Infrastrukturprojekt in der bisherigen Unternehmensgeschichte von SUSS.
Feierliche Eröffnung mit mehr als 100 Gästen der Halbleiter-Community
Ausbau der Produktionskapazitäten für Zukunftslösungen in Kundennähe
