EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.10.2025 / 12:02 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026

Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026

Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/





