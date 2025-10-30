Highlights:

- Vorläufige Lizenz ("PL") für das Au-Cu-Ag-Projekt Cabaçal von Meridian Mining durch den CONSEMA-Rat genehmigt :

Der CONSEMA-Rat von Mato Grosso genehmigt einstimmig die PL für Cabaçal

Langfristige sozioökonomische Vorteile für Mato Grosso und Brasiliens nächstes Bergwerk rücken mit der Genehmigung der PL durch den CONSEMA näher an die Baureife.

Die technischen Vorzüge, die Umweltverträglichkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz von Cabaçal wurden bestätigt.

Die PL wird nun über das Amtsblatt des Bundesstaates Mato Grosso offiziell veröffentlicht.

- Meridian Mining vollzieht einen weiteren strategischen Schritt zum Bau seiner ersten Mine in Cabaçal:

Die endgültige Machbarkeitsstudie für Cabaçal schreitet voran und soll 2026 veröffentlicht werden.

Der Antrag auf eine Installationslizenz für Cabaçal wird zur Einreichung vorbereitet.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 30. Oktober 2025 / Meridian Mining UK S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: N2E) (OTCQX: MRRDF) ("Meridian" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-more-drilling-at-santa-helena-and-pre-feasibility-study-for-cabacal-coming-soon/ -) freut sich bekannt zu geben, dass CONSEMA, der Umweltrat des Bundesstaates Mato Grosso, am 29. Oktober 2025 in Cuiaba zusammengetreten ist und einstimmig die vorläufige Lizenz ("PL") für das Au-Cu-Ag-Projekt Cabaçal ("Cabaçal") genehmigt hat. Die Entscheidung von CONSEMA erfolgte nach Prüfung der positiven technischen Stellungnahme von SEMA (Umweltsekretariat des Bundesstaates Mato Grosso), die auf der Umweltverträglichkeitsprüfung ("EIA") und dem Relatório de Impacto Ambiental ("RIMA") von Cabaçal basierte.

Die formelle Erteilung der vorläufigen Genehmigung wird derzeit von der SEMA bearbeitet, die die formelle Genehmigung im Amtsblatt des Bundesstaates Mato Grosso veröffentlicht: www.iomat.mt.gov.br . Meridian sind keine Risiken im Zusammenhang mit der formellen Veröffentlichung der PL bekannt.

Zuvor hatte das Team der lokalen Tochtergesellschaft von Meridian, Rio Cabaçal Mineração Ltda, zusammen mit Vertretern von SETE, GE21 und Ausenco eine Präsentation vor dem CONSEMA gehalten. Gemeinsam stellten sie die technischen Aspekte, die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Cabaçal vor und demonstrierten die langfristigen sozioökonomischen Vorteile des geplanten Bergwerks, was auf positive Resonanz stieß. Der CONSEMA-Rat stimmte, unterstützt durch die positive technische Stellungnahme der SEMA, einstimmig für die Erteilung der PL.

Die vorläufige Lizenz (PL) ist die erste und wichtigste der drei Genehmigungsstufen, die für die Entwicklung von Cabaçal erforderlich sind. Der nächste Schritt ist die Erteilung der Installationslizenz. Diese würde den Beginn der Bauarbeiten für die Aufbereitungsanlage und die Strukturen von Cabaçal ermöglichen und ist der Auslöser für eine endgültige Investitionsentscheidung. Zuletzt wird nach Abschluss der Bauarbeiten für die Mine die Betriebsgenehmigung erteilt.

Erklärung einer qualifizierten Person

Herr Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- Die Erschließung und Exploration des fortgeschrittenen Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS;

- Die erste Ressourcendefinition für das zweite hochgradige VMS-Projekt in Santa Helena als erste Stufe der Entwicklungsstrategie für den Cabaçal-Hub;

- die regionale Exploration des Cabaçal-VMS-Gürtels zur Erweiterung der Cabaçal-Hub-Strategie; und

- die Exploration in den Greenstone-Gürteln Jaurú und Araputanga (alle oben genannten Standorte befinden sich im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso).

Der technische Bericht zur Vor-Machbarkeitsstudie (der "PFS-Technische Bericht") vom 31. März 2025 mit dem Titel: "Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt NI 43-101 Technischer Bericht und Vor-Machbarkeitsstudie" beschreibt einen Basis-NPV5 nach Steuern von 984 Millionen US-Dollar und eine IRR von 61,2 % bei Vorproduktionskapitalkosten von 248 Millionen US-Dollar, was zu einer Kapitalrückzahlung in 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 US-Dollar pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal hat niedrige Gesamtkosten von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent über die gesamte Lebensdauer der Mine, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 über die gesamte Lebensdauer der Mine und die niedrigen Betriebskosten in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralreserven von Cabaçal bestehen aus nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie vollständig zu lesen. Der technische Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co zu finden.

Der technische Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng), leitender Metallurg bei Ausenco Engineering Canada ULC, Scott Elfen (P. E.), globaler Leiter für Geotechnik und Bauwesen bei Ausenco Engineering Canada ULC, John Anthony McCartney, C.Geol., Ausenco Chile Ltda., Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Mineralverarbeitungsingenieur; P.Eng.), von Flowsheets Metallurgical Consulting Inc.; und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Im Namen des Vorstands von Meridian Mining UK S

Herr Gilbert Clark - CEO und Direktor

Meridian Mining UK S

8th Floor, 4 More London Riverside

London SE1 2AU

Vereinigtes Königreich

E-Mail: info@meridianmining.co

Tel.: +44 (0) 203 930 3145 (GMT)

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Medienanfragen:

Gareth Tredway / Ruairi Millar

Tel.: +44 (0) 207 920 3150

E-Mail: meridianmining@tavistock.co.uk

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie hier unsere News-Alerts: https://meridianmining.co/contact/

Folgen Sie Meridian auf X: https://X.com/MeridianMining

Weitere Informationen finden Sie unter: www.meridianmining.co

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Unsicherheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Meridians jüngstem Jahresinformationsformular auf www.sedarplus.ca dargelegt. Obwohl Meridian diese Faktoren und Annahmen angesichts der Erfahrung und Einschätzung der aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management für angemessen hält, kann Meridian keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Meridian lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

