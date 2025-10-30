EQS-News: Solstice Advanced Materials US, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

SOLSTICE ADVANCED MATERIALS SCHLIESST ABSPALTUNG VON HONEYWELL AB UND NIMMT DEN HANDEL AM NASDAQ AUF



Die Abspaltung ermöglicht Solstice, sein Wachstum voranzutreiben und als führendes Unternehmen für Spezialwerkstoffe mehr Wert für Aktionäre zu schaffen.

Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um von starken und stabilen langfristigen Trends in den Bereichen Kühlung, Gebäudelösungen, fortschrittliche Computertechnik, Energie, Sicherheit und Gesundheitswesen zu profitieren.

Der Handel am NASDAQ beginnt heute unter dem Tickersymbol "SOLS". MORRIS PLAINS, N.J., 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), ein führendes Unternehmen für Spezialwerkstoffe, feiert heute nach der Abspaltung von Honeywell seinen ersten Tag als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen. Die Solstice-Aktien werden mit Eröffnung des Handels unter dem Tickersymbol "SOLS" am Nasdaq gehandelt. Mit einer über 130-jährigen Tradition im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe ist Solstice bestens aufgestellt, um auf einer Erfolgsgeschichte von Innovation und operativer Exzellenz aufzubauen. Die Technologien von Solstice ermöglichen leistungsstarke Lösungen für kritische globale Branchen, darunter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Halbleiterfertigung, Wärmemanagement von Rechenzentren, Kernenergie, Verteidigung und Biowissenschaften. Das Unternehmen startet mit rund 4.000 Mitarbeitern, 24 Produktionsstandorten und vier Forschungs- und Entwicklungszentren und betreut mehr als 3.000 Kunden in 120 Ländern und Regionen. "Heute beginnt für Solstice ein spannendes neues Kapitel", erklärte David Sewell, Präsident und CEO von Solstice Advanced Materials. "Unsere Unabhängigkeit versetzt uns in die Lage, von den starken, langfristigen Trends unserer Branche zu profitieren - von regulatorisch bedingten Veränderungen bei Kühl- und Gebäudelösungen bis hin zur rasanten Verbreitung von KI und Advanced Computing. Mit unseren differenzierten Technologien, unseren unübertroffenen Kundenpartnerschaften, unserer hochtalentierten globalen Belegschaft und unserem erfahrenen Führungsteam sind wir bereit, unser Wachstumspotenzial zu entfalten und für unsere Aktionäre einen bedeutenden langfristigen Mehrwert zu schaffen." Durch die Verteilung aller Solstice-Stammaktien wurde die Abspaltung abgeschlossen. Jeder eingetragene Honeywell-Aktionär zum Geschäftsschluss am 17. Oktober 2025 erhielt für je vier gehaltene Honeywell-Stammaktien eine Solstice-Stammaktie. Über Solstice Advanced Materials

Solstice Advanced Materials ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialmaterialien, das die Wissenschaft für intelligentere Ergebnisse vorantreibt. Solstice bietet leistungsstarke Lösungen für kritische Branchen und Anwendungen, darunter Kältemittel, Halbleiterfertigung, Rechenzentrumskühlung, Kernenergie, Schutzfasern, Verpackungen für das Gesundheitswesen und mehr. Solstice ist bekannt für die Entwicklung von Materialien der nächsten Generation mit einigen der renommiertesten Marken der Branche wie Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka und Hydranal. Mit über 3.000 Kunden in über 120 Ländern und Regionen und einem soliden Portfolio von über 5.700 Patenten treiben die rund 4.000 Mitarbeiter von Solstice weltweit Innovationen in der Materialwissenschaft voran. Weitere Informationen sind unter www.Solstice.com erhältlich. Zusätzliche Informationen

Solstice nutzt unsere Investor-Relations-Website investor.solstice.com, um Informationen zu veröffentlichen, die für unsere Investoren von Interesse oder sogar entscheidend sein können, und um den Offenlegungspflichten gemäß der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde unter Regulation FD nachzukommen. Anleger sollten daher unsere Investor-Relations-Website regelmäßig besuchen und unsere Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen, öffentlichen Telefonkonferenzen, Webcasts und Social-Media-Kanäle verfolgen. Zukunftsgerichtete Aussagen

Wir beschreiben in dieser Mitteilung viele Trends und andere Faktoren, die unser Geschäft und unsere zukünftigen Ergebnisse beeinflussen. Diese Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Management beabsichtigt, erwartet, prognostiziert, glaubt oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen des Managements unter Berücksichtigung vergangener Erfahrungen und Trends, der aktuellen Wirtschafts- und Branchenbedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer relevanter Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen und Geschäftsentscheidungen können erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Wir verpflichten uns nicht, unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zudem erheblichen Risiken und Unsicherheiten, darunter anhaltende makroökonomische und geopolitische Risiken wie Änderungen oder Anwendung von Handels- und Steuergesetzen und -richtlinien, darunter die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen und -beschränkungen, geringeres BIP-Wachstum oder Rezession in den USA oder weltweit, Störungen der Lieferkette, Volatilität der Kapitalmärkte, Inflation und bestimmte regionale Konflikte, die unsere Leistung sowohl kurz- als auch langfristig beeinträchtigen können. Zudem kann nicht garantiert werden, dass die in dieser Pressemitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden können oder werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Solstice erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die Fähigkeit von Solstice, die erwarteten Vorteile der Abspaltung von Honeywell zu realisieren; die bei den im Rahmen der Abspaltung durchgeführten Finanzierungstransaktionen entstandene Verschuldung und mit der zusätzlichen Verschuldung verbundene Risiken; das Risiko, dass die zusätzlichen Kosten des eigenständigen Betriebs (einschließlich des Verlusts von Synergien), die Kosten für Restrukturierungstransaktionen und andere im Zusammenhang mit der Abspaltung anfallende Kosten die Schätzungen von Solstice übersteigen; und die Auswirkungen der Abspaltung auf die Geschäfte von Solstice und das Risiko, dass die Abspaltung schwieriger, zeitaufwändiger oder kostspieliger als erwartet sein könnte, einschließlich der Auswirkungen auf die Ressourcen, Systeme, Verfahren und Kontrollen von Solstice, der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements und der Auswirkungen auf und möglichen Störungen der Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und anderen Geschäftspartnern. Diese zukunftsgerichteten Aussagen müssen im Lichte der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, unserer endgültigen Informationserklärung vom 17. Oktober 2025 und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen gesehen werden. Hierin beschriebene zukunftsgerichtete Pläne sind nicht endgültig und können jederzeit geändert oder aufgegeben werden. Kontakt:

