Nach einer heftigen Konsolidierungsphase rückt der Silberpreis erneut in den Fokus vieler Anleger. So stehen die Chancen auf eine Rückkehr in den Rallyemodus des gegenüber Gold deutlich günstigeren Edelmetalls. Dem "kleinen Bruder des Goldes" wird seit jeher nachgesagt, dem Goldpreis zu folgen - allerdings mit deutlich heftigeren Ausschlägen. Diese Dynamik zeigte sich auch im jüngsten Rücksetzer: Während Gold im Oktober einen maximalen Drawdown von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE