Kontron veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025, nachdem die Aktien zuvor unter Druck geraten waren. Das Management senkte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,7 Mrd. EUR (von zuvor 1,8 Mrd. EUR), um den schwachen makroökonomischen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, während das EBITDA-Ziel unverändert bei 270 Mio. EUR (220 Mio. EUR operativ plus 46 Mio. EUR Sondererträge) bleibt. Die Ergebnisse des dritten Quartals waren im Jahresvergleich schwächer, aber im Quartalsvergleich (sequentiell) stabil, was auf beständige Ausführung hindeutet. Um die Jahresziele zu erreichen, wird ein starkes viertes Quartal benötigt, was durch einen soliden Auftragsbestand in den Bereichen Schiene, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie KI-Edge-Computing gestützt sein dürfte. Das Jahr 2025 bleibt ein "Übergangsjahr"; trotz der Umsatzanpassung bleiben die Gewinnerwartungen stabil. Wir bestätigen unser Kursziel von 36,00 EUR und die Kaufempfehlung. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag heruntergeladen werden.





