Das Geschäft mit Bahn-Infrastrukturprodukten läuft wohl weiter sehr gut. Denn der Bahntechnikkonzern Vossloh legte frische Quartalszahlen vor, die besser ausgefallen sind, als es der Kapitalmarkt erwartet hatte. Keine Überraschung ist daher auch, dass Vossloh-Chef Oliver Schuster die Ziele für das Gesamtjahr quasi bestätigte und dabei eine weitere positive Entwicklung prognostiziert. Im Detail: Vossloh steigerte im dritten Quartal den Umsatz um starke ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.