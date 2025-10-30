© Foto: Sascha Lotz/dpa

Eli Lilly meldet ein starkes Quartal: Der Umsatz steigt um 54 Prozent, getrieben durch Mounjaro und Zepbound. Neue Studienerfolge und eine FDA-Zulassung stärken die Pipeline des Pharmakonzerns.Eli Lilly hat im dritten Quartal 2025 einen kräftigen Umsatzsprung erzielt. Der Pharmakonzern meldete ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Haupttreiber waren erneut die hohen Absatzzahlen der Medikamente Mounjaro und Zepbound, die beide zur Behandlung von Diabetes und Adipositas eingesetzt werden. Der Gewinn pro Aktie stieg sowohl auf berichteter als auch auf bereinigter Basis. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und erwartet nun höhere Erlöse sowie einen …