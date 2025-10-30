Der Deutsche Maklerverbund und Fonds Finanz haben "Professional Works X" gelauncht. Dabei handelt es sich um KI-gesteuerten Maklerverwaltungsagenten, das mithilfe von Sprach- oder Texteingabe Aufgaben eigenständig ausführt. Vom Deutschen Maklerverbund (DEMV) und der Fonds Finanz gibt es ein neues digitales Hilfsmittel. Es nennt sich "Professional Works X" oder kurz "PWX". Es soll, im Gegensatz zu klassischen Maklerverwaltungsprogrammen (MVP), die als digitale Hilfsmittel dienen, als KI-basiertes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
