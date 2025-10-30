Osmose Utilities Services, Inc. hat heute bekannt gegeben, dass es Centillion Solutions, Inc., ein führendes Ingenieurdienstleistungsunternehmen für die Telekommunikationsbranche, übernommen hat.

Centillion bietet Dienstleistungen in den Bereichen Glasfasertechnik, Konstruktion, Entwurf und Geodaten für Fiber-to-the-X (FTTx) und hybride Glasfaser-Koaxial-Netzwerke an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und verfügt über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Großbritannien und Australien sowie über ein globales Design- und Entwicklungszentrum in Indien.

Durch die Übernahme von Centillion Solutions wird Osmose seine Position als Komplettanbieter von technischen Dienstleistungen für Telekommunikationsunternehmen weiter ausbauen und umfassende schlüsselfertige Lösungen anbieten, die die Vorplanung, die Planung von Außenanlagen (OSP), die Vorbereitung und Genehmigung sowie Dienstleistungen nach der Fertigstellung umfassen.

"Durch die Übernahme von Centillion erweitert Osmose sein Angebot um eine umfassende End-to-End-Lösung für den Glasfaserbau und bietet seinen Kunden damit einen zuverlässigen Partner für die Planung, Konzeption und Umsetzung in großem Maßstab", erklärte Mike Adams, CEO von Osmose. "Ihr starker Fokus auf Qualität, Innovation und operative Exzellenz macht sie zu einer hervorragenden Ergänzung für Osmose."

Osmose bietet technische Dienstleistungen wie Inspektion, Überkopfdienstleistungen, Verteilungsplanung und Vorbereitungsarbeiten für Telekommunikations- und Stromversorgungsunternehmen an. Durch die Ergänzung um die Technologie von Centillion sowie hochqualifizierte und skalierbare Arbeitskräfte werden Kunden von beschleunigten Design-, Konstruktions- und Genehmigungsprozessen profitieren. Dank dieser Skalierbarkeit können Kunden genehmigte Anträge schneller in die Bauphase überführen und geplante Rollout-Pläne termingerecht einhalten.

"Wir freuen uns sehr, Teil von Osmose zu werden", erklärte Venkat Chundi, CEO von Centillion Solutions. "Es bietet Centillion-Kunden erweiterte Funktionen und eröffnet unserem Team neue Möglichkeiten. Unsere Schnelligkeit und Flexibilität waren schon immer ein entscheidender Faktor dafür, wie wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Mit Osmose werden wir durch ein breiteres Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen einen noch größeren Mehrwert bieten."

Über Centillion Solutions, Inc.

Centillion Solutions, Inc. ist ein führendes Ingenieur- und Bauunternehmen, das Dienstleistungen für Telekommunikationsunternehmen, Versorgungsunternehmen und andere Organisationen weltweit anbietet. Unser Hauptsitz befindet sich in Atlanta, Georgia, USA, und wir sind in Europa, Australien und Indien tätig. Erfahren Sie mehr unter centillionsolutions.com.

Über Osmose Utilities Services, Inc.

Osmose wurde 1934 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Identifizierung von Vermögensrisiken und zur Verlängerung der Lebensdauer für Elektrizitäts- und Telekommunikationsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland. Mit über 90 Jahren Erfahrung im Bereich der strukturellen Integrität kombinieren wir umfassende Fachkenntnisse, innovative Werkzeuge und fortschrittliche Technologien, um Infrastruktur zu bewerten, zu sanieren und wiederherzustellen, damit Versorgungsunternehmen sichere und zuverlässige Dienstleistungen erbringen können.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter. Osmose ist ein Portfoliounternehmen von EQT Infrastructure. Erfahren Sie mehr unter https://www.osmose.com/.

