Redcare Pharmacy hat die soliden Q3-Eckdaten bestätigt und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt, was auf anhaltende operative Dynamik signalisiert. Der Gruppenumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 25 % auf 719 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 50 % auf 17,1 Millionen Euro anwuchs (Marge 2,4 %). Die Marktdurchdringung von E-Rezepten in Deutschland blieb der entscheidende Treiber, gestützt durch die CardLink-Lösung, sowie eine solide internationale Nachfrage. Trotz Mixdruck im Rx-Bereich konnte die Profitabilität durch operative Hebel und Kosteneffizienzen gesteigert werden, während das internationale Geschäft sich der Gewinnzone näherte. Die Cash-Generierung blieb stark und sicherte Investitionen in die Automatisierung der Logistik und die digitale Infrastruktur. Redcare ist gut positioniert, um das Volumenwachstum in nachhaltige Gewinnexpansion zu münzen. Angesichts der vielversprechenden Wachstumsdynamik behalten wir unser Kursziel von 144,00 Euro bei und bestätigen unsere KAUF-Empfehlung für die Aktie. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research