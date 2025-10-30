Das Fraunhofer IVI ist bei der Entwicklung eines Unterflur-Ladesystems für Lkw vorne dran. Das Patent ist erteilt, die internationale Standarisierung befindet sich in der Endphase. Bald ist die DC-Ladelösung, die aus einer Boden-Komponente und einem fahrzeugseitigen Empfänger-Element besteht, also reif für den Markt. Am Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) wird schon mehrere Jahren an einem Unterboden-Ladesystem geforscht ...

