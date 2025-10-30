Die Europäische Union bildet einen vielversprechenden Binnenmarkt für E-Nutzfahrzeuge, aber dafür müssen die 27 einzelnen Nationen sehr gut kooperieren. Thomas Fabian, Chief Commercial Vehicles Officer des ACEA, blickt im Interview mit elective auf die aktuelle Marktlage, wie mehr Tempo in die Elektrifizierung kommt und benennt die politischen Hausaufgaben, die dringend zu erledigen sind. Die European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net