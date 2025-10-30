Gold, Silber und Minen haben in den vergangenen Wochen deutlich Federn lassen müssen. Doch es gibt ein erstes Anzeichen, dass wir eine Trendwende sehen. "Silber hat am Dienstag ein schönes Swing-Low eingezogen. Mit der Bewegung gestern hat sich ein Morning-Star gebildet", sagt Markus Bußler. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, dass wir ein langfristiges Trendwendesignal haben.Neben den Edelmetallen rückt auch ein Industriemetall ind en Fokus: Kupfer. An der LME in London erreichte der Kupferpreis ...

