Käufer von Seltenen Erden müssen sich laut Amanda Lacaze, CEO von Lynas Rare Earts, künftig auf höhere Preise einstellen, wenn sie eine sichere und stabile Versorgung außerhalb Chinas gewährleisten wollen.Lynas Rare Earths zählt zu den wenigen großen Produzenten dieser strategisch wichtigen Metalle, die nicht in Asien ansässig sind. Die von Peking eingeführten Exportkontrollen haben in diesem Jahr weltweit Regierungen und Unternehmen dazu veranlasst, alternative Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen. Die Gruppe der sieben führenden Industrienationen - bestehend aus den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan - zeigt sich bereit, neue und weitreichende …

