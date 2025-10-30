ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen des Kochboxenversenders mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Der berichtete Konzernumsatz liege unter dem Marktkonsens, das operative Ergebnis (aEbitda) indes darüber, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:01 / GMT
