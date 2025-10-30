Mainz (ots) -
ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 45/25
Montag, 03.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.35 Die Küchenschlacht
Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag
(vom 11.11.2024)
Deutschland 2022
Dienstag, 04.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.30 Die Küchenschlacht
Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag
(vom 12.11.2024)
Deutschland 2022
Mittwoch, 05.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.30 Die Küchenschlacht
Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag
(vom 13.11.2024)
Deutschland 2022
Donnerstag, 06.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.35 Die Küchenschlacht
Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag
(vom 14.11.2025)
Deutschland 2022
Freitag, 07.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.45 Die Küchenschlacht
Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag
(vom 15.11.2025)
Deutschland 2022
Woche 50/25
Montag, 08.12.
Bitte Folgenänderungbeachten:
0.45 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 5.10.2025)
Deutschland 2025
(Die Folge "Was Angst mit uns macht?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen. Die Änderung gilt auch für die Ausstrahlung am Donnerstag, 11.12.2026, 23.20 Uhr, und Freitag, 12.12.2025, 6.35 Uhr.)
