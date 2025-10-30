Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 45/25Montag, 03.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.35 Die KüchenschlachtJahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag(vom 11.11.2024)Deutschland 2022Dienstag, 04.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 Die KüchenschlachtJahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag(vom 12.11.2024)Deutschland 2022Mittwoch, 05.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 Die KüchenschlachtJahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag(vom 13.11.2024)Deutschland 2022Donnerstag, 06.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.35 Die KüchenschlachtJahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag(vom 14.11.2025)Deutschland 2022Freitag, 07.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.45 Die KüchenschlachtJahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag(vom 15.11.2025)Deutschland 2022Woche 50/25Montag, 08.12.Bitte Folgenänderungbeachten:0.45 MAITHINK X - Die Show5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 5.10.2025)Deutschland 2025(Die Folge "Was Angst mit uns macht?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen. Die Änderung gilt auch für die Ausstrahlung am Donnerstag, 11.12.2026, 23.20 Uhr, und Freitag, 12.12.2025, 6.35 Uhr.)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6148351

