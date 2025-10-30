EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL CARBON SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SGL CARBON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
SGL CARBON SE
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:
www.sglcarbon.com
