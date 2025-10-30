© Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhoto

Das Pharmaunternehmen Merck steigert den Gewinn dank seines Top-Krebsmedikaments stark, hebt die Prognose an und trotzt dem Patentdruck.Merck hat im dritten Quartal einen deutlich höheren Gewinn gemeldet. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 5,79 Milliarden US-Dollar, entsprechend 2,32 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 3,16 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,24 US-Dollar je Aktie. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,58 US-Dollar pro Aktie - Analysten hatten laut FactSet lediglich 2,35 US-Dollar je Aktie erwartet. Dennoch gab die Aktie im vorbörslichen Handel um fast drei Prozent nach (Stand 12:24 MESZ). Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 17,28 Milliarden US-Dollar. …