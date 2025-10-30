© Foto: OpenAI

Der breit aufgestellte Verteidigungsspezialist L3Harris hat am Donnerstagmittag überzeugende Quartalszahlen vorgelegt, doch die Aktie reagiert nur verhalten. L3Harris trotz starker Zahlen vor Kurspause Verteidigungsgüter bleiben gefragt - auch an der Börse. Das demonstriert in diesem Jahr vor allem die Aktie von RTX, welche seit dem Jahreswechsel um 52,4 Prozent zugelegt und sich in den vergangenen Wochen auf immer neue Allzeithochs steigern konnten. Als ähnlich breit aufgestellt wie RTX gilt auch L3Harris mit Kompetenzen im Bereich Raketentechnologie, elektronische Kampfführung und Avionik. Hier ging es gegenüber dem Start in das Börsenjahr dank wachsender Geschäfte um immerhin 36,4 …