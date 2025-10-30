NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 950 auf 910 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Bei dem Socia-Media-Konzern Meta werde dies aber überschattet vom steigenden Investitionszyklus./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US30303M1027

